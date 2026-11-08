Una sconfitta che non intacca l’ottimo percorso fatto. La Nautilus Civitavecchia ha chiuso il concentramento in Turchia, valido per il primo turno della Conference Cup, con una sconfitta. A battere le civitavecchiesi, reduci da tre vittorie consecutive, è stato il Galatasaray padrone di casa che ha vinto per 16-5. Gara senza storia con le turche che nei primi due tempi hanno preso il largo fino al 10-2 con cui si è andati al riposo lungo. La Nautilus ha provato a rientrare nel terzo tempo ma la distanza è stata poi ulteriormente incrementata nel quarto parziale. Per le verdeazzurre a segno Abrizi, Braccini, Ilic, Dimitrova e Butic. Nautilus che chiude al secondo posto e si qualifica per il prossimo turno.