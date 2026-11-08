Una sconfitta che non intacca l’ottimo percorso fatto. La Nautilus Civitavecchia ha chiuso il concentramento in Turchia, valido per il primo turno della Conference Cup, con una sconfitta. A battere le civitavecchiesi, reduci da tre vittorie consecutive, è stato il Galatasaray padrone di casa che ha vinto per 16-5. Gara senza storia con le turche che nei primi due tempi hanno preso il largo fino al 10-2 con cui si è andati al riposo lungo. La Nautilus ha provato a rientrare nel terzo tempo ma la distanza è stata poi ulteriormente incrementata nel quarto parziale. Per le verdeazzurre a segno Abrizi, Braccini, Ilic, Dimitrova e Butic. Nautilus che chiude al secondo posto e si qualifica per il prossimo turno.
Home Civitavecchia Pallanuoto, Nautilus sconfitta dal Galatasaray. Chiude seconda il girone di Conference Cup
Pallanuoto, Nautilus sconfitta dal Galatasaray. Chiude seconda il girone di Conference Cup
A battere le civitavecchiesi, reduci da tre vittorie consecutive e già qualificate al prossimo turno, sono state le turche che hanno vinto per 16-5.