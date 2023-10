Pallanuoto, Nautilus: lo staff si allarga

La Nautilus Civitavecchia cresce ed accoglie nello staff due personalità di grande esperienza, professionalità e amore per la pallanuoto: Vincenzo e Riccardo Pastorelli. Una passione tramandata di padre in figlio, insieme anche al talento per la pallanuoto, la disciplina sportiva che ha portato successi innumerevoli a Civitavecchia negli anni. Vincenzo Pastorelli é entrato nel mondo della pallanuoto fin da giovanissimo come atleta. Il suo percorso inizia nel 1961 e vince il primo titolo italiano sotto la guida del grande allenatore Alfio Flores appena due anni dopo aver iniziato a giocare. Pochi anni dopo abbandona la pallanuoto per dedicarsi alla famiglia e lavorare, ma l’amore per la pallanuoto lo riporta a bordo vasca su spinta di Ivo Flores nel 1984, quando inizia la sua carriera da allenatore che lo ha portato a vincere e partecipare a campionati giovanili, regionali, nazionali, italiani ragazzi, Giochi della gioventù, e poi in A2 come secondo allenatore e anche in A1 come dirigente. Un’esperienza e una quantità e qualità di risultati che si ripropone anche nei campionati Europei e Mondiali Master a cui ha partecipato dal 2000 al 2016. Dopo 40 anni da allenatore e dirigente, 10 da giocatore, Vincenzo ha salutato la Snc e ora rivestirà il ruolo di Team Manager e Dirigente della A2 e delle giovanili con la Nautilus.

Riccardo Pastorelli invece sarà coinvolto come secondo allenatore della A2 e delle giovanili U16 e U18. Buon sangue non mente e come il padre anche Riccardo ha iniziato a giocare fin da giovane, laureandosi campione italiano U14 e U16 e bronzo U20, arrivando come massima categoria fino alla A2. Come allenatore invece ha portato alla promozione la D della Marinella nuoto in C nella stagione 2015/2016 e fino alla scorsa ha allenato il settore giovanile U12/U14 della Snc. Gioca ancora per la squadra Master Over 45.

“Siamo felici di essere stati coinvolti in questo bel progetto sportivo dal Presidente Alberto Braccini e dal direttore tecnico e allenatore della A2 Daniele Lisi” hanno affermato Vincenzo e Riccardo coralmente.

“Entrare allo Stadio del Nuoto, da me così tanto amato perché come funzionario comunale l’ho progettato mattonella dopo mattonella insieme all’Ing. Iorio, è tornato ad essere un piacere grazie anche alle atlete della A2 e alle giovani delle U16 e U18 che mi hanno accolto con enorme entusiasmo- ha aggiunto Vincenzo, da tutti conosciuto in piscina come Enzo- Sento che il mio valore per tutti i successi guadagnati nella mia carriera sono apprezzati in casa Nautilus e sono convinto che insieme vivremo uno splendido viaggio”.

. Una passione tramandata di padre in figlio, insieme anche al talento per la pallanuoto, la disciplina sportiva che ha portato successi innumerevoli a Civitavecchia negli anni. Vincenzo Pastorelli é entrato nel mondo della pallanuoto fin da giovanissimo come atleta. Il suo percorso inizia nel 1961 e vince il primo titolo italiano sotto la guida del grande allenatore Alfio Flores appena due anni dopo aver iniziato a giocare. Pochi anni dopo abbandona la pallanuoto per dedicarsi alla famiglia e lavorare, ma l’amore per la pallanuoto lo riporta a bordo vasca su spinta di Ivo Flores nel 1984, quando inizia la sua carriera da allenatore che lo ha portato a vincere e partecipare a campionati giovanili, regionali, nazionali, italiani ragazzi, Giochi della gioventù, e poi in A2 come secondo allenatore e anche in A1 come dirigente. Un’esperienza e una quantità e qualità di risultati che si ripropone anche nei campionati Europei e Mondiali Master a cui ha partecipato dal 2000 al 2016. Dopo 40 anni da allenatore e dirigente, 10 da giocatore, Vincenzo ha salutato la Snc e ora rivestirà il ruolo di Team Manager e Dirigente della A2 e delle giovanili con la Nautilus.

Riccardo Pastorelli invece sarà coinvolto come secondo allenatore della A2 e delle giovanili U16 e U18. Buon sangue non mente e come il padre anche Riccardo ha iniziato a giocare fin da giovane, laureandosi campione italiano U14 e U16 e bronzo U20, arrivando come massima categoria fino alla A2. Come allenatore invece ha portato alla promozione la D della Marinella nuoto in C nella stagione 2015/2016 e fino alla scorsa ha allenato il settore giovanile U12/U14 della Snc. Gioca ancora per la squadra Master Over 45.

“Siamo felici di essere stati coinvolti in questo bel progetto sportivo dal Presidente Alberto Braccini e dal direttore tecnico e allenatore della A2 Daniele Lisi” hanno affermato Vincenzo e Riccardo coralmente.

“Entrare allo Stadio del Nuoto, da me così tanto amato perché come funzionario comunale l’ho progettato mattonella dopo mattonella insieme all’Ing. Iorio, è tornato ad essere un piacere grazie anche alle atlete della A2 e alle giovani delle U16 e U18 che mi hanno accolto con enorme entusiasmo- ha aggiunto Vincenzo, da tutti conosciuto in piscina come Enzo- Sento che il mio valore per tutti i successi guadagnati nella mia carriera sono apprezzati in casa Nautilus e sono convinto che insieme vivremo uno splendido viaggio”.