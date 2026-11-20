Una partita che può valere una stagione intera. Si gioca domani alle 18 al Centro Federale di Viterbo il match tra Nautilus Civitavecchia e Lazio, valido per l’ottava e penultima giornata del campionato di serie A1 femminile. Punti in palio che valgono doppio visto che le due squadre arrivano molto vicine in classifica cosa che rende la gara una sfida salvezza fondamentale. Da una parte ci sarà la Nautilus che di punti ne ha 3 ed è penultima in classifica in coabitazione con la Vela Nuoto Ancona. Dall’altra la Lazio, ultima a quota 2, con l’unico successo stagionale conquistato ai rigori contro il Bogliasco. Occasione da non perdere per Tortora e compagne che in casa devono provare il tutto per tutto per strappare altri tre punti, portarsi a quota sei e passare delle feste natalizie serene. Dopo la gara di domani infatti il campionato di A1 osserverà una lunga sosta fino ad inizio gennaio.