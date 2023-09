Pallanuoto, Nautilus iscritta: parte la missione A2

Iscrizione al campionato di A2 fatta. La Nautilus è ufficialmente tra le squadre che parteciperanno alla competizione di A2, al termine della quale la migliore rosa della stagione entrerà a far parte delle stelle della A1, la massima serie.

“Si respira grande orgoglio ed entusiasmo tra le atlete e i membri dello staff verde azzurro – affermano dalla Nautilus – che stanno mantenendo alte le aspettative e la grinta, sperando di poter portare tanto pubblico al PalaGalli. La Nautilus vuole fare pallanuoto, vuole fare sport e farlo bene, abbracciando tutte le atlete che vorranno entrare a far parte del movimento sportivo a partire da questa stagione e continuando ad offrire un ambiente sano a quelle che ne fanno già parte.

Confermato lo staff che ha portato nell’epoca d’oro la pallanuoto femminile a partire da mister Daniele Lisi, coach e capitan Venere Tortora, il preparatore Mauro Ronconi, il dottor Paolo Moretti, l’addetta stampa Sara Sansone e chiaramente il numero uno della società il Presidente Alberto Braccini. La rosa è in gran parte definita, potrebbero esserci degli arrivi. ma per il momento la Nautilus resta focalizzata sull’iscrizione al campionato di A2 e sugli obiettivi da trasformare in successi di questa incredibile stagione sportiva che è già iniziata”.