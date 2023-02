Pallanuoto, Nautilus: finalmente si comincia

Prenderà il via domani il campionato di serie B per la Nautilus. Le civitavecchiesi saranno di scena alle 14.30 a Roma per affrontare l’Olgiata. C’è molta attesa per vedere all’opera il sette guidato da Daniele Lisi che parte con l’ambizioso obiettivo di centrare uno dei primi due posti della classifica che portano ai play-off. Per la gara di domani non saranno a disposizione le siciliane Battaglia, Buccheri e La Rosa.