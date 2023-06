Impresa sportiva di grande rilievo per la Nautilus Civitavecchia. Le civitavecchiesi sono ufficialmente promosse in serie A2 al termine di una stagione da ricordare e che hanno chiuso da imbattute. Tortora e compagne dopo aver chiuso al primo posto il girone laziale di serie B hanno lasciato le briciole alle avversarie anche nel concentramento playoff. Ad Avezzano il sette guidato da Daniele Lisi ha vinto tutte e tre le gare disputate chiudendo al primo posto nel girone B. Sabato le verdeazzurre si sono imposte per 9-6 sullo Sport Center Parma mentre oggi hanno battuto per 8-5 il Team Marche Moie e per 8-6 l’Aquatempra Empoli. La Nautilus può adesso godersi un successo strameritato e poi programmare con calma il prossimo campionato di serie A2 femminile.