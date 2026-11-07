La Nautilus Civitavecchia compie un altro storico passo in avanti. Impegnate nel primo turno della Conference Cup, in corso di svolgimento in Turchia, le civitavecchiesi hanno vinto la terza gara consecutiva superando anche lo scoglio rappresentato dalle turche del Nevsehir Belediye con il risultato di 18-11. Altra grande prestazione del sette guidato da Daniele Lisi che nel primo tempo ha messo in chiaro le cose con un netto 5-1. Più equilibrati gli altri parziali ma con la Nautilus che ha amministrato il vantaggio senza particolari problemi. Sugli scudi ancora una volta Bianchi a segno 4 volte. Poker anche per Butic, doppiette per Di Basilio, Abrizi, Ilic e Braccini e un gol a testa per Dimitrova e la giovane Bertolli, 15 anni, al primo gol in una competizione ufficiale. Per la Nautilus Civitavecchia la qualificazione al turno successivo è realtà ma domattina alle 13 locali, le 11 in Italia, si giocherà anche il primo posto contro il Galatasaray.