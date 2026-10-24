Continua il momento nero in casa Nautilus Civitavecchia che ha praticamente bissato la partita persa pochi giorni fa con il Padova. Le civitavecchiesi sono andate ko nell’importante sfida salvezza giocata a Lavagna contro il Bogliasco che si è imposto per 16-8. Eppure la partita è stata in grande equilibrio per quasi tre tempi, proprio come successo contro il Plebiscito Padova tre giorni fa, ma con la squadra di Daniele Lisi che ad un certo punto, sul risultato di 8-8, ha spento la luce subendo un parziale di 8-0 tra la fine del terzo e il quarto tempo. Per la Nautilus tripletta di Bianchi, doppietta di Ilic e gol di Butic, Abrizi e Dimitrova. Le verdeazzurre rimangono all’ultimo posto con zero punti e dovranno a tutti i costi muovere la classifica nel prossimo impegno contro la Vela Nuoto Ancona, che però seguirà di pochi giorni l’avventura in Conference Cup in Turchia.