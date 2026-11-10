Match casalingo dal valore altissimo per la Nautilus Civitavecchia che dopo le fatiche europee sarà di nuovo impegnata nel campionato di serie A1 femminile. Il sette guidato da Daniele Lisi domani alle 20 ospiterà al Centro Federale di Viterbo la Vela Nuoto Ancona in uno scontro salvezza fondamentale. Le civitavecchiesi, ancora ferme a quota zero, non possono più sbagliare e devono a tutti i costi muovere la classifica per non rischiare di complicare ancora di più la situazione. Contro avranno le marchigiane che di punti ne hanno tre, conquistati nell’altro scontro diretto contro la Lazio. Non dovrebbero esserci problemi di formazione in casa Nautilus anche se ci sarà da gestire le forze dopo le quattro partite in pochi giorni disputate nella Conference Cup.