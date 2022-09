Pallanuoto, Nautilus Civitavecchia pronta alla Battaglia

Terzo colpo per la società civitavecchiese che ingaggia la giocatrice siciliana

La Campionessa Europea Master Alessandra Battaglia, che con il team della Pro Recco si é vestita d’oro contro la rappresentanza ungherese, é una nuova atleta della Nautilus Civitavecchia. Alessandra Battaglia è la terza arrivata, dopo Rastelli e Tortora, ed ha un curriculum di altissimo livello. Alle spalle ben diciassette anni di carriera ed esperienza. Una lunga militanza in Sicilia, la sua terra natia, dove ha giocato con Orizzonte, Torre del Grifo e ultima Ortigia dove ha conosciuto coach Lisi. Proprio quell’incontro e il legame di stima che si è creato ha portato Alessandra ad essere tra le protagoniste a Civitavecchia nella stagione in cui la pallanuoto civitavecchiese dalla Serie B è salita in Serie A2.

Le prime dichiarazioni di Battaglia: “Sono felice di giocare con la Nautilus quest’anno. Senza esitare quando coach Lisi mi ha chiamata ho accettato perché la prima volta che ho giocato a Civitavecchia l’obiettivo era salire e così è stato a fine stagione. Il legame costruito durante quegli anni è rimasto forte e ora penso che dopo diciassette anni di pallanuoto posso portare tutta la mia esperienza e aiutare verso il nuovo obiettivo.”