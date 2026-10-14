Altra pesante sconfitta per la Nautilus Civitavecchia battuta per 30-6 dal Rapallo. Si giocava il recupero della seconda giornata del campionato di serie A1 e in terra ligure l’esito è stato simile a quello dell’esordio per le civitavecchiesi che hanno trovato di fronte a loro una delle migliori squadre della massima serie nazionale femminile. Rapallo che ha stravinto tutti i parziali lasciando le briciole a Tortora e compagne, consapevoli comunque che non sono queste le gare in cui potranno conquistare punti. Per la Nautilus doppiette per Ilic e Dimitrova e gol di Cicognani e Braccini.