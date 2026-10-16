Per la Nautilus Civitavecchia non c’è neanche il tempo di metabolizzare la pesante sconfitta contro il Rapallo perchè già domani pomeriggio si gioca la terza giornata di serie A1. E sarà un’altra gara proibitiva per le civitavecchiesi che alle 15 saranno a Catania per sfidare le campionesse d’Italia in carica e attuali capoliste dell’Ekipe Orizzonte. Match inserito in un periodo di fuoco con Tortora e compagne che tra domani e sabato 24 ottobre si troveranno a dover disputare ben tre gare e dovranno quindi gestire al meglio le forze, consapevoli che le catanesi sono nettamente più forti e sarà importante soprattutto limitare il passivo per prendere fiducia.
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Pallanuoto, Nautilus attesa dalla dura sfida con l’Ekipe Orizzonte
Altra gara proibitiva per le civitavecchiesi che domani alle 15 saranno a Catania per sfidare le campionesse d'Italia in carica e attuali capoliste del campionato di A1.