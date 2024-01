Pallanuoto, Nautilus al debutto casalingo in A2

Storico esordio casalingo in serie A2 per la Nautilus Civitavecchia. Domani alle 12.30 le verdeazzurre riceveranno al PalaGalli le Napoli Lions nella seconda giornata. Match importante per rimanere a punteggio pieno e prendere ancora più convinzione dopo l’esordio convincente e vittorioso della scorsa settimana, con la squadra allenata da Daniele Lisi che ha espugnato la vasca dei Castelli Romani. Gara insidiosa per le civitavecchiesi che affrontano le campane che al debutto hanno perso contro il Volturno ma senza sfigurare. Obiettivo per la Nautilus sarà centrare il primo successo casalingo nella nuova avventura di A2.

“Domani è un giorno molto importante – affermano dalla Nautilus chiamando a raccolta i tifosi – per tutti noi… SI GIOCA LA 1° IN CASA. Abbiamo bisogno di tutto il supporto dei civitavecchiesi e di tutti gli amici che credono nel nostro progetto sportivo!!”.