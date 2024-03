Pallanuoto, Nautilus a caccia di un altro successo casalingo

Inizia il girone di ritorno di serie A2 per la Nautilus Civitavecchia. La squadra guidata da Daniele Lisi domani alle 12 riceverà al PalaGalli i Castelli Romani già battuti all’andata. Una gara importante per confermare quanto visto nell’impresa compiuta la settimana scorsa contro la Lazio. Non ci sarà Scifoni, che ha rimediato due giornate di squalifica dopo l’espulsione per brutalità proprio contro le capitoline. Al momento la Nautilus è ad un solo punto di distanza dalla zona playoff e la gara di domani sarà importante per rimanere a quella distanza o magari approfittare di un possibile passo falso di chi è davanti.