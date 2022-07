Pallanuoto, Mondiali: in finale ci va ancora Del Lungo

L’Italia di Marco Del Lungo si conferma ad altissimi livelli. Il 7Bello ha battuto questo pomeriggio la Grecia per 11-10 in semifinale, ai Campionati del Mondo che si svolgono in Ungheria, guadagnando l’accesso alla finale. Una partita suberba quella giocata dagli azzurri e in particolare dal portierone locale premiato a fine gara come Mvp del match. Per lui tantissime parate salva risultato in particolare nel quarto tempo. Dopo l’Ungheria ai quarti Del Lungo e compagni battono anche la Grecia e domenica, ore 20, giocheranno la finalissima contro una tra Spagna e Croazia. Non sarà facile ma l’Italia giocherà il tutto per tutto per confermarsi Campione del Mondo dopo la vittoria di tre anni fa a Gwangju.