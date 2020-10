Pallanuoto, Marco Del Lungo positivo al Covid

Il portiere civitavecchiese è asintomatico ma dovrà rimanere in quarantena per due settimane e poi rifare il tampone

Marco Del Lungo è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Un fulmine a ciel sereno per il portiere civitavecchiese che da poco aveva iniziato la nuova stagione con il suo Brescia e che sabato doveva disputare la prima giornata di A1. Del Lungo è comunque per fortuna asintomatico e sta bene ma ovviamente dovrà rimanere in quarantena per due settimane e poi fare un nuovo tampone che si spera darà esito negativo, per poi riprendere l’attività pallanuotistica.