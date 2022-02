Pallanuoto, maledizione Nc: altro rinvio

Nulla da fare per i rossocelesti che non giocheranno nemmeno domani quando era in programma la gara contro il Sori

Incredibile ma vero per la terza settimana consecutiva l’Nc Civitavecchia è costretta a rinviare il proprio match. Una vera e propria maledizione per i rossocelesti che a causa di alcune positività al covid nel proprio gruppo squadra non potranno giocare, come originariamente previsto, domani nella vasca del Sori. Romiti e compagni sono ormai fermi da due mesi e il grande problema è che in pochi mesi dovranno giocare 16 partite, tra cui i tanti recuperi che saranno probabilmente riprogrammati di mercoledì, costringendo i giocatori rossocelesti ad un vero tour de force.