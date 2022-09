Pallanuoto, Maizzani agli Europei con la Nazionale under 19

Nuova avventura per Matteo Maizzani. Il giovane portiere civitavecchiese è stato convocato dalla Nazionale under 19 maschile di pallanuoto per gli Europei di Podgorica in Montenegro che inizieranno domani. Una grande soddisfazione per la calottina rossa di proprietà della Nc Civitavecchia che prova a spiegare le emozioni che sta vivendo.

“Non nego che l’emozione di partecipare ad un evento così importante – afferma Maizzani – è davvero molta. Sono sia felice che soddisfatto perché so quanto ho lavorato durante l’ultimo anno. Ero ovviamente a conoscenza che in questi giorni si sarebbero tenuti gli Europei e ho trascorso un anno di grandi sacrifici che però mi hanno aiutato molto nella mia crescita per affrontare l’esperienza della Nazionale”.

Per quanto riguarda gli Europei under 19 l’Italia è stata inserita nel girone B e affronterà Croazia, Georgia e Slovacchia. Sono sedici le squadre divise in quattro gironi nella fase preliminare. La fase a gironi si svolge da domenica a martedì. Nel suo girone l’Italia affronta la Slovacchia domenica alle 16.20, la Croazia lunedì alle 15.00 e la Georgia martedì alle 17.40. Nella seconda fase le squadre del gruppo B si incrociano con quelle del D: 4B-4D, 2B-3D e 2D-3B il 21 settembre e le prime classificate giocano direttamente i quarti di finale il 22 settembre. Le semifinali sono in programma venerdì 23, le finali domenica 25 settembre.