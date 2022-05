Pallanuoto, l’Snc Europa cede alla Libertas

Ha masticato amaro la SNC Europa. La squadra dei coach Roberto Migliori e Simone Feoli ha subito una battuta di arresto e svanisce la speranza di arrivare in finale in quanto battuta non troppo a sorpresa dalla Libertas Nuoto Eur con il punteggio globale di 11-8 per gli ospiti. La più brutta partita giocata in questo ciclo di Campionato Master UISP contro una squadra più che abbordabile, ma ben organizzata e che non ha lasciato scampo. Che non fosse giornata lo si era capito dall’inizio dove si è iniziato a rincorrere fin da subito. I primi due tempi sono terminati in parità (2-2 e 1-1) ma non sono state sfruttate a dovere le numerosissime occasioni e non riuscendo a trovare numerosi sbocchi offensivi, oltre a essere lenti, macchinosi e poco precisi al tiro, sbagliando passaggi su passaggi, non sfruttando le dodici superiorità numeriche avute a favore. E al terzo tempo si è avuto un black-out mentale con gli ospiti che hanno punito la SNC Europa con lo svantaggio di 3-2 e di 5-3 nel terzo e quarto tempo, senza margini di recupero per ristabilire la parità. Dal rammarico della partita persa all’immediata occasione di riscatto domenica 22 maggio contro la Villa Aurelia per lottare tra il quinto e l’ottavo posto del campionato promiscuo sia UISP che FIN (Federazione Italiana Nuoto). Marcature SNC Europa: 2 Ruzzini, 2 Feoli, 2 Di Stefano 1 Abbamondi, 1 Piccinini.