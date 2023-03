Pallanuoto, l’Nc torna ad assaporare il dolce gusto della vittoria

L’Nc Civitavecchia torna a vincere nel campionato di serie A2. Al PalaGalli i rossocelesti si sono imposti per 8-7 sul Pescara terzultimo in classifica. A differenza di quanto dice il risultato Romiti e compagni hanno avuto il controllo del match quasi fino alla fine, quando gli abruzzesi sono riusciti a ritornare in gara. Ad inizio del quarto tempo i civitavecchiesi erano avanti per 8-3 poi è successo di tutto tra cui 2 rigori sbagliati da Romiti e Gatto e diverse espulsioni definitive. Il Pescara ne ha approfittato per portarsi a -1 a 17 secondi dalla fine ma i rossocelesti hanno poi tenuto il pallone e conquistato un successo di vitale importanza. In rete per i padroni di casa due volte Romiti, Luca Pagliarini e Carlucci e poi Minisini e Di Bella con un gol a testa. L’Nc muove la classifica, rimane ultima ma si porta a quota 8 e torna a sperare nella salvezza.