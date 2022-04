Pallanuoto, l’Nc spreca tanto e l’Ancona espugna il PalaGalli

I rossocelesti hanno ceduto per 7-5 ai marchigiani nella settima di ritorno

Seconda sconfitta consecutiva per l’Nc Civitavecchia, che vede sempre più lontana la possibilità di una salvezza senza passare dai playout. Al PalaGalli nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A2, i rossocelesti hanno perso per 7-5 contro la Vela Nuoto Ancona. Partita equilibrata fino al terzo tempo ma con i padroni di casa che hanno dimostrato ancora una volta una sterilità offensiva preoccupante, fallendo diverse occasioni. Nel quarto tempo l’allungo decisivo degli ospiti che una volta sul +3 hanno gestito senza problemi il match. Per i rossocelesti doppietta di Carlucci e gol di Romiti, Martinelli e Gatto.