Pallanuoto, l’Nc si gioca tanto contro il Palermo

I rossocelesti ospitano domani, ore 15, al PalaGalli la squadra siciliana che in classifica ha 4 punti in più

Arriva un’altra partita da non sbagliare e che potrebbe cambiare la stagione dell’Nc Civitavecchia. I rossocelesti ospitano domani, ore 15, al PalaGalli il Cus Palermo. Si gioca la penultima giornata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud, e si affrontano due squadre che puntano a centrare i play-out. In realtà di gare, compresa quella odierna, ne mancano ancora 5, contando anche i 3 recuperi da disputare. Al momento i civitavecchiesi sono ultimi in coabitazione con l’Acquachiara a quota 9, mentre i siciliani sono terzultimi e di punti ne hanno 13. Obbligatorio vincere per il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti che ha finito tutti i bonus a disposizione e non può più fallire se vuole evitare la retrocessione diretta.