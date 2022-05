Pallanuoto, l’Nc pranza con la Muri Antichi

Domani al PalaGalli, ore 13, si gioca la penultima giornata di serie A2 che per i rossocelesti, già retrocessi, non ha valore per la classifica

Non avrà valore per la classifica ma rappresenta l’ultima gara stagionale in casa il match che attende l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti domani, nell’inconsueto orario delle 13, ospitano al PalaGalli la Muri Antichi. Il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti è già retrocesso e sicuro dell’ultimo posto ma dopo il successo contro l’Olympic Roma della settimana scorsa vuole comunque chiudere con un successo davanti al pubblico amico. Non sarà della gara capitan Davide Romiti, fermato dal giudice sportivo per un turno dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno.