Pallanuoto, l’Nc perde lo scontro diretto. Serie B ad un passo

L’Nc Civitavecchia è vicina alla retrocessione in serie B. A sancire quello che, a meno di miracoli, sarà il triste verdetto finale è stato lo scontro diretto per i playout giocato a Napoli. I rossocelesti hanno ceduto per 12-8 all’Ischia al termine di una gara dai due volti. Inizio terribile per i civitavecchiesi che ad inizio secondo tempo erano sotto di 6 reti ma piano piano hanno ricucito lo svantaggio e nel quarto e ultimo parziale sono andati sul -1. L’Ischia ha però avuto le energie giuste per chiudere la gara con le tre reti decisive. A due giornate dal termine l’Nc ha 5 punti di svantaggio proprio sull’Ischia. Morale della favola: per centrare il penultimo posto Romiti e compagni dovranno vincere entrambe le partite e sperare che i campani facciano zero punti, altrimenti la retrocessione sarà matematica.