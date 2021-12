Pallanuoto, l’Nc ha sete di vendetta

Arriva una partita difficile e sentita per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti domani, ore 15, ospitano al PalaGalli la Canottieri Napoli nella quarta giornata di serie A2. Un match non banale per tanti motivi: il più importante è la classifica che vede i civitavecchiesi ultimi a zero punti e i campani primi a punteggio pieno. Ma impossibile non ripensare a quanto successo nella passata stagione quando la Canottieri vinse in tre gare contro l’Nc nella semifinale playout. Domani sarà però un’altra storia tutta da scrivere in acqua. In dubbio tra i rossocelesti Luca Pagliarini influenzato.