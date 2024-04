Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia vuole rialzare la testa

Arriva quella che potrebbe davvero essere la sfida verità per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti, reduci da un periodo negativo ma comunque sempre primi in classifica, domani se la vedranno in trasferta con il Lerici, con primo scatto al centro alle ore 15. Si gioca la terzultima giornata del campionato di serie B maschile, girone 2, e a sfidarsi a La Spezia saranno la compagine prima in classifica, i civitavecchiesi, e i liguri che invece sono terzi con 6 punti di ritardo. Sono tre le giornate che mancano alla fine della regular season e quindi con un successo l’Nc sarebbe praticamente certa di chiudere in prima posizione.