Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia vuole chiudere i conti

Arriva la prima grande chance di conquistare la salvezza per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti faranno visita domani, ore 15, all’Arechi Salerno in gara 2 della finale playout. Dopo il successo per 13-5 dell’andata, giocata sabato scorso al PalaGalli, Romiti e compagni dovranno ottenere un’altra vittoria per festeggiare la permanenza in serie A2. In caso di vittoria dell’Arechi invece tutto sarà rimandato alla “bella” che si giocherà sabato ancora a Civitavecchia.