Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia vince all’esordio

Successo esterno per i rossocelesti nella prima giornata di serie B. Battuto il Livorno per 15-12

Buona la prima per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti si sono imposti per 15-12 nella vasca del Livorno, nella prima giornata del campionato di serie B maschile, girone ligure. Gara condotta sempre in vantaggio per i civitavecchiesi che hanno rischiato solo nel secondo tempo ma mantenendo sempre la testa avanti. In grande evidenza il solito capitan Romiti, autentico mattatore dell’incontro, ma da segnalare anche le buone prove di Carlucci e Luca Pagliarini. Sabato prossimo ci sarà l’esordio casalingo al PalaGalli contro i genovesi del San Giorgio.