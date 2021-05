Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia torna a sorridere

Dopo sei sconfitte consecutive torna alla vittoria l’Nc Civitavecchia. Al Foro Italico, nella fondamentale sfida contro il Tuscolano, i rossocelesti hanno vinto per 10-6 al termine di un match in cui sono sempre stati avanti e in totale controllo. Decisive la tripletta di Checchini, le doppiette di Castello e Romiti e i gol di Simeoni, Moretti e Minisini. In classifica i civitavecchiesi agganciano proprio il Tuscolano a quota 6 e al momento sarebbero penultimi in virtù della differenza reti negli scontri diretti. Tutto comunque si deciderà nell’ultima giornata della regular season prevista per sabato 22 maggio.