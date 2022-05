Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia si gioca tutto contro l’Acquachiara

Arriva la partita più importante e delicata della stagione per l’Nc Civitavecchia. Domani pomeriggio a Napoli, con primo scatto al centro alle ore 15, i rossocelesti saranno ospiti dell’Acquachiara. In realtà però di giornate alla fine della regular season ma quella tra i campani e i civitavecchiesi sarà sicuramente fondamentale per la classifica. Al momento il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti è ultimo e accusa tre punti di ritardo proprio sull’Acquachiara. Perdere vorrebbe dire scivolare a -6 con un piede e mezzo in serie B mentre un successo consentirebbe all’Nc Civitavecchia di agganciare i campani e avere il vantaggio dello scontro diretto con poi altre tre gare da disputare.