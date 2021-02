Sconfitta inattesa per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso al PalaGalli per 7-5 contro il Tuscolano, che conquista i primi punti stagionali. Tanti, troppi errori, anche grossolani, in casa civitavecchiese in quella che era una sfida molto importante in chiave salvezza nel campionato di A2. Per l’Nc gli unici a salvarsi sono Checchini, autore di una tripletta, e Visciola che ha salvato in diverse circostanze il risultato. In classifica la squadra di Marco Pagliarini scivola all’ultimo posto con 3 punti in compagnia di Arvalia e Tuscolano.