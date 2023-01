Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia si butta via: solo pari con l’Ischia

Ennesima occasione persa per rialzare la testa e risalire la classifica per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno conquistato un solo punto nella gara del PalaGalli contro l’Ischia finita 9-9 e valida per la nona giornata del campionato di serie A2, girone Sud. Un pari che lascia l’amaro in bocca per quella che è stata la gara che ha visto in controllo i civitavecchiesi quasi fino alla fine. All’inizio del quarto tempo Romiti e compagni vincevano per 9-6 ma si sono fatti rimontare dai campani, come successo altre volte nelle ultime due stagioni. Per i rossocelesti doppiette di Pagliarini, Romiti e Valerio Di Bella e gol di Lorenzo Di Bella, Minisini e Carlucci. In classifica l’Nc rimane all’ultimo posto con 4 punti, uno in meno proprio dell’Ischia. Le brutte notizie arrivano anche dagli altri campi con la clamorosa vittoria del Palermo, prossimo avversario dei civitavecchiesi, sulla Florentia e del Latina sulla Lazio.