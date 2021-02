Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia riceve il fanalino di coda Tuscolano

L’Nc Civitavecchia ritorna al PalaGalli, dove ha vinto la prima gara stagionale. Domani, ore 15, i rossocelesti ricevono la visita del Tuscolano, fanalino di coda del campionato di serie A2 e ancora a caccia del primo squillo stagionale. Si gioca la quarta giornata d’andata del girone Centro e per Romiti e compagni sarà importante vincere per portarsi a quota 6 in classifica. Nessun assente per il tecnico Marco Pagliarini.