Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia recupera con l’Ancona

Ritorno immediato in acqua per l’Nc Civitavecchia. A pochi giorni dal bruciante pareggio ottenuto sabato contro l’Olympic Roma, i rossocelesti saranno di scena nel tardo pomeriggio odierno, ore 19, nella vasca della Vela Nuoto Ancona, nel recupero della settima giornata d’andata di serie A2, girone Sud. Curiosamente le due squadre si sono sfidate 10 giorni fa per la gara di ritorno, con i marchigiani che hanno espugnato il PalaGalli con il risultato di 7-5. Match che sarà sicuramente importante per questioni di classifica e di morale ma non decisivo per i civitavecchiesi. Capitolo formazione: diverse assenze in casa rossoceleste con Giordano Visciola che ha accusato un nuovo infortunio e lascerà il posto, come successo nelle ultime partite, a Serrentino che sta facendo benissimo e con Simone Carlucci anche lui out per un infortunio che lo ha costretto a saltare anche il match con l’Olympic Roma. In dubbio invece Daniele Simeoni che sabato scorso nel pareggio del Foro Italico era assente per squalifica e contro l’Ancona probabilmente non ci sarà per motivi di lavoro