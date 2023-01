Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia pranza a Palermo

Domani alle 12.30 i rossocelesti faranno visita alla Waterpolo Palermo in un'altra sfida importante per la salvezza

Sarà un sabato di passione quello di domani per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti, nell’inconsueto orario delle 12.30, saranno di scena a Palermo per affrontare la Waterpolo. Si gioca la decima e penultima giornata d’andata del campionato di serie A2, girone Sud e guardando la classifica si potrebbe pensare ad uno scontro salvezza. In realtà i civitavecchiesi sono ultimi con 4 punti e non vincono dalla seconda giornata mentre i siciliani si trovano a quota 9 e nell’ultimo turno hanno sorprendentemente vinto contro la Florentia.