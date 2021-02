Sconfitta esterna per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno ceduto per 13-10 alla Roma Vis Nova nella piscina di Monterotondo. Decisivo il secondo tempo dove i padroni di casa hanno allungato fino al +5. Per i civitavecchiesi, che rimangono a quota 3 in classifica, sugli scudi capitan Romiti, autore di 4 reti.