Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia ospita il Vis Nova degli ex Calcaterra

Torna a giocare al PalaGalli in una gara importante per la classifica e soprattutto il morale l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti ricevono domani, ore 15, la Roma Vis Nova degli ex Alessandro ed Enrico Calcaterra. Da una parte i civitavecchiesi ultimi in classifica e ormai sicuri dei playout, dall’altra i romani che invece sono secondi e vogliono a tutti i costi la vittoria per guardare da vicino l’obiettivo dei playoff. Gara ovviamente difficile per i padroni di casa che in panchina non avranno Marco Pagliarini, squalificato, ma ritrovano in acqua Daniele Simeoni.