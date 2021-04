Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia non rialza la testa

Altra sconfitta, la quinta consecutiva per l’Nc Civitavecchia. Nella seconda giornata di ritorno di serie A2 i rossocelesti hanno capitolato per 12-10 all’Arvalia, nella gara disputata al Foro Italico. Tanto rammarico per Romiti e compagni che dopo due ottimi tempi, avanti anche di tre reti, hanno ceduto nel terzo e quarto parziale. In evidenza tra i civitavecchiesi Checchini, 5 gol, Pagliarini, tripletta e Romiti, doppietta. La classifica rimane decisamente negativa per l’nc sempre ultima con 3 punti e ormai rassegnata ai playout da giocare da ultima o penultima.