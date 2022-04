Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia fa visita all’ex Castello

Reduce da due ko di fila l’Nc Civitavecchia è attesa da un’altra sfida complicata. I rossocelesti saranno di scena domani pomeriggio, ore 17, al Foro Italico per affrontare l’Olympic Roma dell’ex Andrea Castello, nella quartultima giornata del campionato di serie A2. Da una parte ci saranno i romani quinti a quota 22 e con ambizioni playoff, dall’altra i civitavecchiesi sempre ultimi con 6 punti e a caccia di punti per portarsi in zona playout. In casa rossoceleste non ci sarà lo squalificato Simeoni ma torna a disposizione Luca Pagliarini.