Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia fa sua gara 1 della semifinale playoff

Buona la prima anche se con tanta sofferenza per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno superato per 8-7 al PalaGalli i Rangers Vicenza in gara 1 della semifinale playoff del campionato di serie B maschile. Dopo un inizio da incubo, sotto 4-0 ad inizio secondo tempo, i civitavecchiesi hanno avuto la forza di reagire e piano piano ricucire lo strappo fino al sorpasso nel finale dell’ultimo tempo. Mercoledì si torna a giocare nella seconda gara, in programma a Vicenza. Eventuale bella di nuovo al PalaGalli sabato prossimo.