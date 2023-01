Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia comincia l’anno con una sfida salvezza

La gara giusta per cercare di ripartire in un mese caratterizzato da tre partite fondamentali in chiave salvezza. L’Nc Civitavecchia è pronta a scendere in acqua nel primo match di questo 2023. Domani alle ore 16.30 alla piscina Scandone di Napoli si gioca l’ottava giornata d’andata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud. L’Nc Civitavecchia farà visita all’Acquachiara, con i campani che in classifica hanno 5 punti di vantaggio sui civitavecchiesi. Una la novità più rilevante della vigilia: la società ha indetto il silenzio stampa a tutti i tesserati per prepararsi al meglio alla fondamentale gara.