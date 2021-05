Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia chiude la regular season con l’Anzio

Obiettivo quinto posto per l’Nc Civitavecchia impegnati domani nell’ultima giornata della regular season di serie A2. I rossocelesti, che grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro il Tuscolano hanno scalato una posizione in classifica, ospitano alle 16.30 al PalaGalli l’Anzio, formazione prima in classifica e a punteggio pieno. Una gara difficilissima con i civitavecchiesi che per tenere il quinto posto e non finire ultimi non devono conquistare un risultato peggiore del Tuscolano, che sarà di scena ad Ancona. La squadra di Pagliarini e i romani hanno infatti entrambe 6 punti ma l’Nc è avanti grazie alla differenza reti negli scontri diretti.