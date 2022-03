Pallanuoto, l’Nc Civitavecchia bissa il successo con il Latina

L’Nc è tornata. I rossocelesti hanno messo fine alla serie di cinque sconfitte consecutive battendo per 14-12 al PalaGalli il Latina, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Successo meritato, il primo stagionale davanti al pubblico amico, e che poteva essere più ampio per i civitavecchiesi che si dimostrano bestia nera dei latinensi. In questa stagione infatti l’Nc ha finora vinto due sole partite, in entrambi i casi contro il Latina e come all’andata decisivo è stato Romiti con 6 reti. Gara decisa nel terzo quarto quando i rossocelesti sono andati avanti di quattro reti. A fine partita festa grande per i civitavecchiesi anche per festeggiare il compleanno di Daniele Simeoni. In classifica Romiti e compagni agganciano l’Acquachiara a quota 6 e adesso hanno 4 punti di ritardo dal Palermo, 5 dal Latina e 7 dal Tuscolano. La lotta salvezza è più viva che mai ma adesso, dopo aver fatto due su due con il Latina, servirà fare punti anche con le altre.