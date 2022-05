Pallanuoto, l’Nc chiude con un netto successo

Larga vittoria nell’ultima giornata del campionato di serie A2 per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti si sono imposti con il risultato di 14-8 a Palermo contro il Cus. Gara subito in discesa per i civitavecchiesi che hanno piazzato un parziale di 5-1 nel primo tempo e allungato ancora nel secondo e terzo parziale. Entrambe le squadre non avevano obiettivi di classifica, i siciliani erano certi della permanenza in A2 mentre il sette rossoceleste era già retrocesso, e ne è uscito fuori un match divertente. Per l’Nc pokerissimo di Romiti, poker di Pagliarini, doppiette di Greco e Silvestri e gol di Iorio.