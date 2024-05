Pallanuoto, l’Nc chiude con l’Aragno ma pensa già ai playoff

Ultima gara della regular season di serie B per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti domani, ore 17.30, saranno a Genova per la sfida con l’Aragno. Si tratta di un match che per i civitavecchiesi non varrà per la classifica, visto che sono già sicuri del primo posto, mentre i liguri cercano la vittoria per il secondo posto. Gara in cui il sette guidato da Aurelio Baffetti più che altro vuole testarsi in vista dei playoff che inizieranno subito dopo la fine della regular season.