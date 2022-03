Pallanuoto, l’Nc cede alla Canottieri Napoli

Un altro ko prevedibile per l’Nc Civitavecchia. Alla piscina Scandone di Napoli i rossocelesti hanno ceduto ai padroni di casa della Canottieri per 11-6, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2 di pallanuoto maschile, girone Sud. Una battuta d’arresto, la terza consecutiva nel 2022, come detto non inattesa visto che i campani sono secondi in classifica. La squadra allenata da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti ha tenuto botta ai forti avversari soprattutto nel primo tempo ma nella seconda frazione decisiva è stata l’espulsione di Romiti per proteste dopo cui è arrivato un break di tre reti dei campani che ha messo in discesa la loro gara. Ottima la prova di Luca Pagliarini, tripletta per lui. Le altre reti portano la firma di Simeoni, Martinelli e Carlucci. Romiti e compagni rimangono sul fondo della classifica con soli tre punti ma anche con diverse gare da recuperare. A complicare la situazione, anche in questa giornata, sono arrivati alcuni risultati delle dirette avversarie: il Sori ha infatti vinto per 12-8 contro la Muri Antichi portandosi a 10 punti e il Tuscolano ha battuto per 11-8 la Vela Nuoto Ancona e adesso ha 13 punti.