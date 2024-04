Pallanuoto, l’Nc cede al Lerici e il primo posto torna a rischio

Ancora una sconfitta, la seconda consecutiva, per l’Nc Civitavecchia. Momento davvero nero per i rossocelesti che hanno ceduto per 10-8 nella vasca del Lerici, nella terzultima giornata del campionato di serie B maschile, girone 2. Dopo il primo tempo di equilibrio decisivo è stato il secondo parziale che ha visto i padroni di casa allungare sul +3. Nulla da fare per i civitavecchiesi che solo nell’ultimo tempo hanno ridotto il parziale. Per i rossocelesti triplette di Romiti e Carlucci e gol di Luca Pagliarini e Minisini. Sconfitta pesante in chiave classifica, ma in realtà tutto è ancora nelle mani dei civitavecchiesi. Al momento infatti l’Nc Civitavecchia si trova sempre al primo posto con 35 punti, con l’Aragno secondo con due punti in meno, il Lerici terzo a -3 e poi il Rapallo che segue al quarto posto a quota 31.