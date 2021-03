Pallanuoto, l’Nc affonda con l’Ancona

Altro ko per i rossocelesti, battuti al PalaGalli per 10-8, e sempre ultimi in classifica a quota 3 punti

Doveva essere la gara del rilancio e invece è arrivato un altro ko, il quarto consecutivo, per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso al PalaGalli per 10-8 contro l’Ancona che si è dimostrata più cinica, sfruttando i tanti errori dei civitavecchiesi. Decisivo il parziale di 5-0 a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Per i padroni di casa doppiette di Romiti e Castello e reti di Stefano e Alessio Ballarini, Checchini e Pierri. La classifica comincia seriamente a preoccupare con i civitavecchiesi ultimi con 3 punti e che sopra di loro hanno il Tuscolano a 6, l’Arvalia a 7, la Roma Vis Nova a 9 e l’Ancona a quota 10.

IL TABELLINO:

N.C. CIVITAVECCHIA-VELA NUOTO ANCONA 8-10

N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, S. Ballarini 1, M. Minisini, M. Greco, L. Checchini 2, S. Carlucci, A. Castello 2, A. Ballarini 1, D. Romiti 1, D. Simeoni, M. Moretti, L. Pagliarini, A. Pierri 1. All. M. pagliarini

VELA NUOTO ANCONA: E. Bartolucci Donati, V. Lisica 1, M. Pugnaloni, S. Pantaloni 2, F. Alessandrelli, M. Milletti, J. Riccitelli, T. Milletti 2, D. Bartolucci 4, G. Sabatini, R. Pieroni, A. Pierpaoli 1. All. Pace

Arbitri: Pascucci e Rovandi

Note

Parziali: 1-3 1-2 2-3 4-2 Usciti per limite di falli Pagliarini (C) nel terzo tempo, Carlucci (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia 2/13 + 2 rigori e Vela Ancora 3/13 + 2 rigori. Bartolucci (A) para un rigore a Checchini (C) nel terzo tempo. Vela Ancona con 12 giocatori a referto.