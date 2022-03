Pallanuoto, l’Nc affonda al Foro Italico

Sconfitta molto pesante per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno ceduto, al Foro Italico di Roma, per 14-9 contro il Tuscolano nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile, girone Sud. Match che si è messo subito in salita per i civitavecchiesi che nel primo tempo sono andati sotto di 4 reti e non hanno più recuperato. In classifica l’Nc rimane ultima con 6 punti, in coabitazione con l’Acquachiara, e si trova a -4 dal Palermo e soprattutto ha adesso 8 punti da recuperare, probabilmente troppi nonostante le due gare da recuperare dei civitavecchiesi, sulla coppia Latina e Vela Nuoto Ancona che sarebbero salve senza passare dagli spareggi salvezza. Per l’Nc quindi rimane solo la speranza di arrivare terzultima per giocare l’eventuale bella dei playout in casa.