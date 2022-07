Pallanuoto, l’Italia di Del Lungo conquista l’argento ai Mondiali

Si chiudono con l’amarezza finale i Mondiali di pallanuoto per Del Lungo e il 7Bello. L’Italia si è infatti arresa in finale alla Spagna dopo i tiri di rigore. Gli azzurri, che hanno comunque chiuso a testa altissima la competizione, hanno sofferto molto durante il match con gli iberici sempre in vantaggio anche di diverse reti. Nel finale reazione da campioni per Del Lungo e compagni che hanno riacciuffato il pareggio, per 9-9, e prolungato la gara ai tiri di rigore. Dai 5 metri però la Spagna ha avuto la meglio grazie ai due errori di Cannella. Come detto il portierone civitavecchiese e gli azzurri hanno disputato una competizione di altissimo livello arrivando a pochi metri dal secondo successo consecutivo. Per Del Lungo e compagni non ci sarà tempo di riposare perchè a breve si disputeranno le finali di World League e poi, a fine agosto, gli Europei in Croazia.

“Questo è lo sport. Complimenti alla Spagna, ma onore a noi – afferma Del Lungo – che siamo stati bravi a recuperare la partita. I rigori sono sempre una lotteria e questa volta hanno premiato gli spagnoli. Dobbiamo però prendere quest’argento come un punto di partenza e uno stimolo in vista delle prossime competizioni. Tutti gli atleti che fanno parte di questo gruppo fanno grandi sacrifici durante tutto l’anno e si meritano queste soddisfazioni”.